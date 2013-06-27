Подробности взрыва бензовоза в Казахстане: уничтожены 40 квартир и 12 машин

История со взрывом бензовоза в Алматы (ВИДЕО), бывшей столице Казахстана, продолжает обрастать подробностями. Оказалось, что во время пожара огонь уничтожил 12 автомобилей, а также пламенем были охвачены 40 квартир соседнего дама.

Водитель сгоревшего бензовоза тоже погиб, сообщает Tengrinews.kz.

По словам заместителя акима (мэра) Алматы Юрия Ильина, бензовоз, предположительно, принадлежал компании Helios. Ильин сообщил, что пожаром были охвачены около 40 квартир. Эвакуировали 40 жильцов, спасли 8. Спасатели продолжают обход дома.

Замакима добавил, что компенсация ущерба будет возложена на виновника происшествия. Он пообещал, что никто не останется без внимания, власти города обещают оказать материальную помощь пострадавшим.

Отметим, что после опрокидывания бензовоза горящее топливо стекло вниз по проспекту Сейфуллина на 250 метров. Огонь повредил автобусную остановку.

Ранее "Главред" сообщал, что в результате пожара сгорели более 10 машин. Огонь охватил периметр квартала, вокруг полицейские выставили оцепление. Возгорание произошло возле спортивного магазина RealSport, огнем охвачены несколько этажей здания по адресу: Кабанбай батыра, 138. Из окон дома валил дым, спасатели и пожарные эвакуировали жильцов.

фото: news.nur.kz, tengrinews.kz