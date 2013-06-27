Мандела уже не может самостоятельно дышать

Госпитализированный 94-летний бывший президент ЮАР Нельсон Мандела, в чей дом уже съезжаются родственники, подключен к аппарату искусственного дыхания.

Об этом со ссылкой на старейшину его клана Напилиси Мандела, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Это плохо, но что можно поделать", - сказал он.

В среду, 26 июня, Манделу в больнице посетил президент ЮАР Джейкоб Зума, который после этого отменил запланированный на сегодня визит в Мозамбик для участия в инвестиционном саммите Сообщества развития Юга Африки.

"Врачи проинформировали президента о том, что делают все возможное для улучшения состояния здоровья Манделы", - отмечает агентство САПА.

Ранее "Главред" сообщал, что в ЮАР молятся за "мирный упокой" Манделы. В воскресенье, 23 июня, состояние Манделы ухудшилось и стало критическим. Его госпитализировали 8 июня с легочной инфекцией. В больницу, где находится лидер ЮАР, его поклонники приносят цветы и оставляют сообщения, в которых выражают ему свою поддержку.