Беглый ЦРУшник раньше призывал отстреливать информаторов Wikileaks

В американской прессе появились выдержки из электронной переписки беглого сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, которая велась на чате технических новостей Ars Technica..

Об этом сообщает The Washington Post, на которую ссылается InoPressa.

Как оказалось, бывший сотрудник Центрального разведывательного управления и Агентства национальной безопасности США не всегда был принципиальным защитником правды.

Относительно недавно Сноуден резко критиковал тех, кто, подобно WikiLeaks, публикует в СМИ секретные сведения.

Так, реагируя на публикацию 2009 года в The New York Times о тайных переговорах между США и Израилем по поводу иранской ядерной программы, он гневно обвинил информаторов.

"Какого х**, Нью-Йорк Таймс? Они что, стремятся начать войну? Господи, они как Викиликс", - написал Сноуден.

В ответ на это другой участник дискуссии возразил: "Да они просто передают, чувак".

Сноуден, писавший под ником TheTrueHOOHA, ответил: "Они передают засекреченное дерьмо. Что за гребаные анонимные источники рассказывают им это? Таким надо яйца отстреливать".

В редакции Ars Technica объяснили, что сайт не хранит логи чата, однако им удалось получить их из нескольких независимых источников.

Как утверждают журналисты, записи Сноудена дают представление о его политических взглядах: техник восхищался Роном Полом – экс-кандидатом в президенты США, противником войны в Ираке и потенциальной войны с Ираном; называл Маккейна "превосходным лидером" и "человеком с настоящими ценностями", а Обаму – "идеалистом", который необходим Америке.

Напомним, как сообщал "Главред", в начале 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США, касающуюся массовой слежки американских спецслужб за своими гражданами.

Национальная разведка США после публикаций частично рассекретила программы слежки и заявила, что они реализуются законно и находятся под контролем всех ветвей власти в США.

Также Сноуден открыл данные о том, что Центр правительственной связи Великобритании использовал во время встреч G20 в 2009 году передовые разведывательные технологии, чтобы шпионить за делегатами саммита, в том числе за представителями России, Турции и ЮАР.