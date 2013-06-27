Березовский до сих пор в розыске Интерпола

Опальный российский олигарх Борис Березовский, тело которого было обнаружено в его доме в Великобритании, до сих пор числится в розыске Интерпола.
Российский олигарх Борис Березовский, который умер 23 марта 2013 года, все еще находится в розыске Интерпола, поскольку его российский филиал, объявивший бизнесмена в розыск, не подал соответствующих документов.
Об этом сообщает РИА Новости.
"Национальное бюро Интерпола МВД России не может подготовить и направить документы в Интерпол для снятия Бориса Березовского с международного розыска, так как инициатором розыска является Следственный комитет России", - сообщили в пресс-службе МВД России.
При этом в Следственном комитете подчеркнули, что у следствия нет официальных документов о смерти Березовского.
"У следствия отсутствуют какие-либо официальные документы о смерти обвиняемого, поэтому оснований для вынесения решения о прекращении уголовного дела и отмены его розыска не имеется", - подчеркнули в МВД.
Отметим, что 17 июня представитель Федеральной службы судебных приставов РФ заявил, что у его ведомства также до сих пор нет официального уведомления о смерти олигарха.
Как сообщал "Главред", тело Березовского было обнаружено в конце марта 2013 года в его доме в Великобритании. Первые результаты вскрытия показали, что причиной смерти могло стать повешение.
Следствие о смерти бизнесмена продолжается до сих пор.
Как сообщили британские СМИ, олигарх находился на грани банкротства после нескольких проигранных им судебных процессов.
Березовский неоднократно судился со своими бывшими партнерами по бизнесу.
В частности, в 2012 году он проиграл в лондонском суде дело против другого российского олигарха Романа Абрамовича и согласился оплатить судебные издержки оппонента в 35 миллионов фунтов стерлингов.