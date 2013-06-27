Бостонскому террористу предъявлены официальные обвинения: ему грозит смертная казнь

Джохару Царнаеву, предполагаемому организатору теракта на Бостонском марафоне, 27 июня были официально предъявлены обвинения в убийстве четырех человек и использовании оружия массового уничтожения.

Об этом сообщили в Федеральной прокуратуре США, передает Lenta.ru.

Всего Царнаеву предъявлены обвинения по тридцати пунктам. По семнадцати из них ему грозит пожизненное тюремное заключение или смертная казнь.

Напомним, Джохар Царнаев подозревается в организации двух взрывов на финише Бостонского марафона 15 апреля.

Жертвами теракта стали три человека, еще более 260 получили ранения.

Еще один сотрудник полиции погиб в результате перестрелки во время задержания подозреваемых.