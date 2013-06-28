Нельсон Мандела умер - британские СМИ

В четверг, 27 июня, родственники Нельсона Манделы, который не мог самостоятельно дышать, решили отключить его от аппаратов искусственного жизнеобеспечения.

Знаменитый борец с апартеидом и бывший президент ЮАР умер в возрасте 94 года в окружении близких. Об этом сообщает британская The Guardian Express.

Официального подтверждения этой информации не поступало. Нынешний глава ЮАР Джейкоб Зума в четверг вечером уверял, что состояние Манделы по-прежнему критическое, но стабильное. "Врачи делают все возможное. Сегодня ему гораздо лучше, чем когда я его видел прошлой ночью. Мы должны молиться за его здоровье", - говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте президента.

Однако The Guardian настаивает на достоверности своей информации, полученной из "местных источников", заявляя, что власти по какой-то причине скрывают смерть Манделы. Издание уточняет, что бывший глава ЮАР скончался в окружении своих родных после отключения аппарата искусственной вентиляции легких.

Ранее "Главред" сообща, что к госпиталю, в котором лежит Мандела, а также к его дому в Йоханнесбурге стекаются сотни людей. Они молились "за мирный упокой" президента, пели, многие держали плакаты в надписями в его поддержку.