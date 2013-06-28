Бывшая жена Манделы отказывается говорить о чего здоровье

Состояние здоровья экс-президента ЮАР Нельсона Манделы, госпитализированного в Претории, значительно улучшилось по сравнению с его состоянием несколько дней назад. Однако родственника отказываются говорить о его здоровье.

Об этом со ссылкой на заявление его бывшей супруги Винни и южноафриканский интернет-портал News24.com сообщает РИА Новости.

"По сравнению с (состоянием) несколько дней назад, сейчас (отмечается) значительное улучшение, но клинически он все еще в плохом состоянии", — сказала Винни журналистам, отметив, что она "не доктор, чтобы отвечать на медицинские вопросы".

Ранее "Главред" сообщал, что британские СМИ уверяют: Мандела умер - родственники якобы отключили его от аппарата искусственного дыхания.