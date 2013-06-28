В США актрису могут посадить на 15 лет за письмо с ядом для Обамы

Федеральные власти США сегодня, 28 июня, обвинили актрису Шэннон Гесс Ричардсон в отправке конвертов с сильнодействующим ядом президенту страны Бараку Обаме и мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу.

Об этом сообщило техасское издание Texarkana Gazette, передает РИА Новости.

Актриса, которая сейчас беременна, обвинена по трем преступным эпизодам, в том числе в угрозах президенту США и угрозам по почте.

Кроме Обамы и Блумберга, письмо получил глава организации "Мэры против нелегального оружия" Марк Глейз. Каждое из трех обвинений грозит ей штрафом до 250 тысяч долларов и пятью годами тюрьмы.

Обвинение считает, что подсудимая самостоятельно изготовила яд дома, где она проживает с мужем и четырьмя детьми. Гесс Ричардсон первоначально пыталась обвинить в рассылке яда своего мужа, но к нему у правосудия претензий не оказалось.

В письмах с ядом актриса угрожала Обаме и Блумбергу за их намерение ввести некоторые ограничения на ношение оружия.

"Вам придется убить меня и мою семью, прежде чем вы получите мои стволы. Кто хочет, пусть приходит ко мне домой, получит пулю в лоб", — было написано в письмах.

Гесс Ричардсон, которой 35 лет, играла эпизодические роли в телесериалах "Ходячие мертвецы" и "Дневники вампира".