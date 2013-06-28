Наследники еще живого Манделы ссорятся за его наследство

Наследники бывшего президента ЮАР начали делить его состояние, несмотря на то, что 94-летний Мандела остается в живых.
Наследники экс-президента Южноафриканской республики Нельсона Манделы начали ссориться из-за его имущества.
Об этом сообщает ТСН.
В то же время, сам экс-президент страны, которому сейчас 94 года, чувствует себя значительно лучше, однако все равно находится в тяжелом состоянии.
У Нельсона Манделы – трое детей от разных браков, и его наследники вовсю конфликтуют по поводу имущества и денег экс-президента.
Напомним, что еще утром 28 июня ходили слухи о том, что Мандела находится в критическом состоянии, а одна из британских газет заявила о его смерти из-за инфекционной болезни легких.
Состояние Манделы плохое, но, по информации его семьи, он реагирует на прикосновения и голос родных, и даже пытается открыть глаза.
К воротам каждую минуту приносят цветы и открытки.
"Я хочу помнить о нем только хорошее. Каждый из нас рано или поздно уйдет. Я лишь надеюсь, что он не страдает", - заявил бывший охранник Манделы Арон Дин.
Черные, белые и мулаты переживают за Манделу. Люди поддерживают экс-президента по-разному: поют песни, рисуют, зажигают свечи.
"Африканские страны прошли сложный путь. Мы должны поблагодарить Манделу много за что. Благодаря ему мы имеем надежду на светлое будущее", - считает один из художников.
Местные жители называют Манделу папой. Они надеются, что когда-нибудь ему на смену придет не менее достойный лидер нации.
Видео: ТСН