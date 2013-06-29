Новые беспорядки в Турции: два человека погибли, семеро ранены

В Турции по-прежнему неспокойно. На юго-востоке страны в результате столкновений демонстрантов с полицией два человека погибли и семеро ранены.

Протестующих возмутило то, что власти начали строительство нового полицейского участка. Собралась толпа, на стройплощадку полетели бутылки с зажигательной смесью, передают Вести.ру.

Полиция открыла предупредительный огонь, протестующие ответили камнями. После этого стражи порядка применили слезоточивый газ. Участники акции заявляют, что полиция стреляла в толпу боевыми патронами.

Напомним, протесты в турецких городах продолжаются около месяца. Акции начались с митинга в защиту парка Гези в Стамбуле.



Регулярно выступления сопровождаются беспорядками. По последним данным, жертвами столкновений уже стали пять человек, число пострадавших достигает 5 тысяч.