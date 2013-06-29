Эквадор ведет переговоры с Москвой о судьбе беглого ЦРУшника

29 июня 2013, 08:33

Эдвард Сноуден ранее попросил Эквадор об убежище.

Министр иностранных дел Эквадора Рикардо Патиньо рассказал, что с Россией ведутся переговоры касательно дела Эдварда Сноудена.

"Были определенные переговоры в последние дни с российскими властями", - сообщил дипломат журналистам по возвращению в Кито из азиатской поездки. Он упомянул, что конкретных результатов по итогам этих переговоров "пока нет", пишут латиноамериканские СМИ, сообщает РИА Новости.

Отметим, что сам Патиньо не смог встретиться со Сноуденом, который попросил Эквадор об убежище. При этом он опроверг сведения о якобы имеющем месте "расколе" у властей Эквадора по ситуации со Сноуденом. "Здесь единая команда… и один человек, который определяет международную политику страны, и это - президент республики", - подчеркнул чиновник.

По его словам, ключевое сейчас - как США смогут объяснить программу прослушки и сбора информации в мировом масштабе. "Фундаментальный вопрос - это ситуация с преступлением, о котором было заявлено, и ответ, который должна дать страна (США), обвиненная в шпионаже за всем миром", - считает Патиньо.

Глава МИДа также отметил, что есть нарушение множества международных соглашений и прав человека, так что США должны рассказать свою позицию на этот счет. При этом он считает, что если у Сноудена есть еще какая-то информация на эту тему, стоило бы ее огласить. "В добрый час, пусть мир узнает о тех вещах, которые происходят", - сказал Патиньо.

Как известно, Сноуден, который 23 июня приехал из Гонконга в Москву как транзитный пассажир, в начале июня опубликовал секретный ордер суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего мобильного оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства нацбезопасности PRISM, позволяющей следить за электронными коммуникациями на крупнейших сайтах. Власти США подчеркнули, что утечки нанесли серьезный ущерб безопасности Штатов. Сейчас Сноуден, вероятно, пребывает в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево.

Как сообщалось, члены конгресса США разрабатывают пакет ограничительных мер против России из-за ситуации с экс-сотрудником ЦРУ Эдвардом Сноуденом.

Ранее СМИ отмечали, что на рассмотрение просьбы Сноудена могут уйти недели, и даже месяцы.

23 июня Сноуден уехал из Гонконга, где он скрывался от властей США. Как сообщалось, Сноуден вылетел из Гонконга рейсом Аэрофлота в Москву.

Президент США Барак Обама сказал, что Соединенные Штаты используют все законные средства, чтобы задержать беглого сотрудника спецслужб Эдварда Сноудена. В Вашингтоне также заявили, что ожидают от российских властей рассмотрения "всех имеющихся возможностей" экстрадиции Сноудена обратно в США. Как подчеркнул госсекретарь США Джон Керри, если Россия поможет Сноудену, это чревато осложнением отношений двух стран.

В начале июня 2013 года Сноуден передал газетам The Guardian и The Washington Post секретную информацию Агентства национальной безопасности США, касающуюся массовой слежки американских спецслужб за своими гражданами.

Национальная разведка США после публикаций частично рассекретила программы слежки и заявила, что они реализуются законно и находятся под контролем всех ветвей власти в США.

Также Сноуден открыл данные о том, что Центр правительственной связи Великобритании использовал во время встреч G20 в 2009 году передовые разведывательные технологии, чтобы шпионить за делегатами саммита, в том числе за представителями "двадцатки" из России, Турции и ЮАР.

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Россия США ЦРУ убежище эквадор Сноуден
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