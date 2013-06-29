Жертвами эпидемии холеры в Конго стали почти 260 человек

В Демократической Республике Конго в провинции Катанга зарегистрирована эпидемия холеры (ДРК). Болезнь уже унесла жизни 257 человек.

Согласно данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, с начала этого года в провинции было зарегистрировано 11 100 случаев заболевания холерой, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил представитель Управления Йенс Лаерке, эпицентром вспышки холеры стал город Лубумбаши, где с мая опасным заболеванием заразились 6 тысяч человек. Основная причина вспышки холеры - отсутствие доступа к чистой воде и надлежащих санитарных условий, особенно в местах проживания внутренне перемещенных лиц.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов совместно со своими партнерами увеличило поставки чистой воды, проводит кампанию информирования местного населения о нависшей угрозе и содействует предоставлению неотложной медицинской помощи заболевшим лицам. Для продолжения этих усилий до конца года гуманитарным организациям потребуется 1,9 млн долларов.

По словам Лаерке, во многих охваченных холерой районах идут вооруженные столкновения между конголезкой армией и группировками повстанцев. Все это привело к тому, что в настоящее время в провинции насчитывается 350 тысяч внутренне перемещенных лиц.