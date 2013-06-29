В ФИФА посоветовали митингующим бразильцам успокоиться и готовится к чемпионату

Деньги, которые будут заработаны во время Чемпионата мира по футболу - 2014 в Бразилии останутся в стране.

Об этом на пресс-конференции, состоявшейся в Рио-де-Жанейро на стадионе "Маракана", сказал президент ФИФА Йозеф Блаттер, пишет Интерфакс-Украина.

Он также посоветовал бразильцам успокоиться и прекратить беспорядки.

"Я тоже хочу обратиться к жителям Бразилии. Не стоит забывать, что немалая часть доходов от проведения чемпионата мира останется в Бразилии. И никто не сможет украсть эти деньги. Они пойдут на дальнейшее развитие страны", — пообещал он.

Он также заявил, что "свою задачу ФИФА видит не в получении прибыли, а в том, чтобы помочь стране-организатору подготовиться к самому крупному мировому турниру по одному виду спорта, каким является ЧМ по футболу". В список требований ФИФА входят не только стадионы и непосредственно спортивная инфраструктура, но и состояние аэропортов, отелей, транспортной сети, напомнил Блаттер.

Как известно, во время проведения Кубка Конфедераций-2013 в городах Бразилии прошли акции протеста, участники которых требовали отменить чемпионат мира, намеченный на следующий год.

Демонстранты считают, что это мероприятие потребует слишком больших вложений в то время, как в финансировании остро нуждаются гораздо более важные отрасли, чем спорт.