Аномальная жара в США грозит побить рекорды планеты

В США в западных штатах стоит рекордная жара, которая может побить абсолютный максимум температуры, зафиксированный на Земле с момента начала наблюдений.

Так, в столице штата Аризона, Фениксе температура поднялась до 47 градусов. В калифорнийской Долине Смерти температура достигла 51 градуса, пишет ВВС.

Ожидается, что жара не спадет до конца выходных. В городах открываются так называемые "охладительные центры", оборудованные кондиционерами.

Власти опасаются, что жара вызовет задержки в авиасообщении.

Большинство авиалайнеров могут летать при температуре до 52 градусов, но температура выше 47 градусов создает неблагоприятные условия для взлета.

Действующий рекорд температуры на Земле был зафиксирован в Долине Смерти в Калифорнии в 1913 году и составил 56,7 градусов. Вплоть до 2012 года считалось, что рекорд (58 градусов) был зарегистрирован в городе Азизия на севере Ливии, однако Всемирная метеорологическая организация отказалась признавать этот рекорд, указывая на использование в данном случае непроверенных средств измерения температуры.

Национальная метеорологическая служба США официально предупредила жителей юго-запада США об опасности такой погоды, которая продлится как минимум до понедельника.

Метеорологи объясняют невиданную жару тем, что над регионом установился антициклон.

По словам ученых, североамериканское высотное струйное течение (сильный ветер в виде узкого воздушного потока в верхней тропосфере или нижней стратосфере, который влияет на погодные условия) за последние несколько лет стало менее предсказуемым, что повлияло на погодные условия в некоторых регионах.

Ученые, однако, не пришли к консенсусу, является ли это следствием глобального потепления.

На прошлой неделе, при гораздо менее высокой температуре, в одной лишь Аризоне были обнаружены тела семерых погибших мигрантов. За последние два месяца пограничная служба в Аризоне оказала срочную медицинскую помощь 170 мигрантам, пострадавшим от жары.

Напомним, в Германию после сильнейшего наводнения, охватившего юго-восточные, юго- западные и центральные районы страны, пришла тропическая жара.



видео: Вести.ру

