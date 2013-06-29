Протесты в Египте: за отставку президента собрали 22 миллиона подписей

В Египте несколько депутатов Верхней палаты парламента заявили об отставке в знак протеста против политики президента. Одновременно представители оппозиции заявили, что их петиция об отставке Мухаммеда Мурси уже набрала больше 22 миллионов подписей.

Главная акция оппозиционных сил намечена на завтра, 30 июня. В ней могут принять участие до 15 миллионов человек, пишут Вести.ру.

Сторонники Мурси назвали петицию незаконной, отметив, что судьба руководителя государства должна решаться исключительно на выборах.



Сам Мурси сообщил недавно, что намерен оставаться у власти до июня 2016 года, когда истечет срок действия его мандата.



Лидеры протеста заявляют, что президент Мухаммед Мурси за год пребывания во главе страны не сумел решить ни одной из стоящих перед ним задач, а вместо работы на благо Египта занялся выстраиванием авторитарного режима, агрессивной исламизации страны и руководит страной исходя из интересов группировки "Братья-мусульмане", членом которой он был, пишет Интерфакс-Украина.



Сами исламисты на это отвечают, что противники Мурси "объявили войну исламу". По данным издания, некоторые радикально настроенные имамы посоветовали своим сторонникам "убивать" тех, кто выйдет на протест против главы государства.

Как известно, массовые протесты и столкновения сторонников и противников Мурси начались еще накануне. Жертвами беспорядков стали три человека — среди них гражданин США. Пострадали больше 200 человек.

Фотокорреспондент одного из американских информагентств был смертельно ранен на севере страны в Александрии.

Власти США в связи с новой вспышкой насилия разрешили своим госслужащим покинуть Египет.

Напомним, по городам Турции прокатилась новая волна масштабных протестов. Люди вышли почтить память погибших во время недавних митингов.

видео: Вести.ру