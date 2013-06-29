Противников Обамы в ЮАР разгоняли шумовыми гранатами: опубликованы фото и видео

Президент США Барак Обама находится с визитом в ЮАР. На окраине Йоханнесбурга произошли столкновения полиции с демонстрантами, выступающими против приезда Обамы в ЮАР.

По сообщениям западных информагентств, вооруженные полицейские применили для разгона толпы свето-шумовые гранаты. Стычки с полицией произошли в поселении Соуэто, находящемся на юго-западной окраине города у здания кампуса университета Йоханнесбурга, где Обама встречается с молодежью, пишет РИА Новости.

Столкновения произошли в то время, когда Обама и его супруга Мишель встречались с родными Нельсона Манделы в здании фонда экс-президента ЮАР.

По заявлению Обамы, он поговорил с членами семьи Манделы и связался по телефону с его женой Грасой Машел, которая неотлучно находится у больничной постели 94-летнего политика. Мандела находится в критическом состоянии, и Обама заявлял ранее, что не уверен в возможности личной встречи с ним.

По словам президента США, он выразил поддержку Манделе и его семье в трудные часы, которые они переживают.

Дела Манделы оказали глубокое влияние на строительство свободной Южной Африки и вдохновляют людей по всему миру, включая меня. Это наследие, которое мы все должны чтить", — сказал Обама.

Как известно, в начале июня Мандела попал в госпиталь в Претории с рецидивом легочной инфекции. Несколько дней назад его состояние остается критическим.