FEMENистки протестовали против хиджаба в мечети Стокгольма: опубликованы фото

Три активистки движения FEMEN провели топлес-акцию в главной мечети Стокгольма, выразив поддержку антиправительственным демонстрациям в Египте.

Как сообщили на сайте движения, в акции участвовали египетская активистка Алия аль-Магди, а также гражданка Швеции и гражданка Туниса. Они "символически избавились от черных хиджабов". На их телах было написано, в частности, "Мое тело принадлежит мне, а не чьей-то чести".

FEMENистки символически избавились от черных хиджабов в самом центре культового сооружения.

Данным жестом секстремистки приветствовали великую египетскую антиисламистскую революцию, начало которой намечено на 30 июня.

FEMEN призывает женщин Египта принять активное участие в свержении исламизма, отомстив ему за многие столетия унижения и рабства.

"Я верю, что египетские женщины скорее умрут, чем позволят режиму Мурси облачить себя в светонепроницаемый мешок исламизма" - заявила секстремистка FEMEN, известная египетская антиисламистская диссидентка Алия Эль Магди.

Как отмечает NEWSru Israel, во время акции в мечети были только охранники. Они передали "секстремисток" в руки полиции.

В пятницу, 28 июня, в Тунисе на свободу вышли три активистки, которых посадили в тюрьму за топлес-акции. Их подруги по топлес-борьбе с голой грудью неоднократно требовали освобождения Полины, Жозефины и Маргариты, осаждая президента США, канцлера ФРГ и тунисского премьера, и призыв подействовали.

фото: сайт FEMEN