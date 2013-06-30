Беглый ЦРУшник рассказал о слежке США за Евросоюзом

Бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал, что американская разведка использует Европу не как союзника, а как объект для шпионской работы.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По словам беглого техника, спецслужбы США устанавливали жучки в офисах Евросоюза и получили доступ к внутренним компьютерным сетям сотрудников различных ведомств Евросоюза.

Согласно документу, который показал Сноуден, Агентство национальной безопасности прямо называет Евросоюз объектом для разведки.

Тем временем, судьба самого Сноудена остается неясной – президент Эквадора, в котором техник попросил убежища, отказался принимать решение о приеме беглого ЦРУшника.

"Чтобы мы рассмотрели его прошение об убежище, он должен быть на территории Эквадора. В данный момент решение, судьба Сноудена, находятся в руках российских властей", — заявил Корреа.

Также руководитель Эквадора сообщил, что накануне у него состоялся телефонный разговор с вице-президентом США Джозефом Байденом. Корреа заверил американского политика, что решение о судьбе Сноудена эквадорские власти будут принимать только после того, как тот приедет в страну, и с учетом мнения США.

Как известно, 29-летний Эдвард Сноуден прославился на весь мир в течение всего лишь двух недель.

В конце мая тогда еще неизвестный работник ЦРУ передал в популярные газеты данные о секретной программе, которая позволяет в массовом порядке прослушивать телефонные переговоры граждан и отслеживать их общение в интернете.

Оказалось, что спецслужбы США "зависают" во всех крупных соцсетях и программах – под их наблюдением находятся Твиттер, Facebook, YouTube и другие популярные сервисы.

До этих разоблачений американские власти настаивали, что такие методы используются только относительно подозреваемых в терроризме.