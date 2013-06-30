В США из-за рекордной жары в больницах оказались 34 человека

В американских штатах Калифорния, Невада и южных районах Аризоны 29 и 30 июня температура превысила отметку в 50 градусов по Цельсию.

Температурные показатели вплотную приблизились к рекорду, установленному на западе США почти сто лет назад, передает ВВС.

В городе Лас-Вегас скончался пожилой человек, живший в квартире без кондиционера.

Как сообщили медики, тепловой удар усугубил состояние больного и привел к летальному исходу.

Также из-за тепловых ударов после концерта на открытой площадке в Лас-Вегасе были госпитализированы 34 человека.

Десяткам людей в соседних штатах была также оказана медицинская помощь. В основном из-за жары у людей наблюдалась крайняя утомляемость и обезвоживание, отметили медики.

В воскресенье в некоторых районах Калифорнии ожидается рекордное повышение температуры, которое может превысить отметку в 56,7 градусов по Цельсию, наблюдавшуюся 100 лет назад в Долине Смерти — межгорной впадине в районе пустыни Мохаве на юге Калифорнии.

Основные признаки теплового удара — резкое появление бледности, крупных капель пота на лице, частое и поверхностное дыхание, неосмысленный взгляд. Но самое основное — это потеря сознания, либо полуобморочное состояние, либо чистый обморок, подчеркивают терапевты.

Чтобы помочь человеку с тепловым ударом, нужно вынести его из транспорта на свежий воздух, в тень, или отнести его в кондиционируемое помещение, затем расстегнуть пуговицы, чтобы ему было легче дышать и протереть доступные участки кожи водой.

"Если человек без сознания, не надо его насильно поить, если человек в сознании спутанном, но может глотать, дайте ему немного воды", — рекомендуют врачи.

Также медики советуют дать понюхать нашатырь.

"Если человек не приходит в сознание больше минуты, надо вызывать скорую, так как эти вещи чреваты серьёзными последствиями", — напоминают они.