Европа пригрозила США "серьезными последствиями" за шпионаж

Скандал вокруг шпионажа американских спецслужб за европейскими дипломатами набирает обороты: представитель Европарламента Мартин Шульц не исключил, что отношения ЕС и США могут ухудшиться.

Об этом сообщает ВВС.

По словам Шульца, новая информация о том, что разведслужбы США вели электронное слежение за европейским политиками, может иметь серьезные последствия для отношений между сторонами.

Речь идет об опубликованной в немецком журнале Spiegel статье по новым документам от бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. В одном из них, как утверждается, содержатся данные о том, что американские спецслужбы установили устройства слежения в помещениях представительств ЕС в Вашингтоне и ООН, а также вели перехват электронной корреспонденции.

Spiegel сообщает, что сотрудникам издания "удалось частично ознакомиться" с документами спецслужб, находящимися в распоряжении Сноудена.

В документе, помеченном грифом "совершенно секретно" и датированным сентябрем 2010 года, подробно описана вся процедура "электронной слежки" за представителями дипломатических структур Евросоюза.

По свидетельству немецкого издания, в зданиях представительств "были установлены прослушивающие устройства", при помощи которых перехватывались разговоры европейских дипломатов. Помимо этого эксперты "проникали во внутреннюю компьютерную сеть", что позволило читать электронную переписку и знакомиться со служебными документами.

Экс-сотрудник технических служб Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден передал прессе сведения о том, что спецслужбы США и Великобритании следят за телефонными переговорами и электронной перепиской миллионов граждан в своих странах.

Сноуден скрывается от американских властей, которые обвиняют его по ряду статей из-за организованной им утечки информации о слежке спецслужб США за гражданами. Благодаря Сноудену, стало известно, что в США действует секретная программа PRISM, которая позволяет Агентству национальной безопасности собирать данные о пользователях интернета и клиентах крупных американских сотовых операторов.

Ранее власти США в защиту программы утверждали, что используют ее только для предотвращения терактов.

После публикации разоблачений Сноуден скрывался в Гонконге, откуда прилетел в Москву.

Власти США пытались добиться его экстрадиции от властей как Гонконга, так и РФ, однако пока не добились успеха.