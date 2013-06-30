Путин подписал законы о запрете гей-пропаганды и защите чувств верующих

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Также он одобрил поправки в Уголовный кодекс, в соответствии с которыми вводится тюремный срок за оскорбление чувств верующих, передает официальный сайт Кремля.

Законопроект о запрете гей-пропаганды предусматривает штрафы в размере 4-5 тысяч рублей (1000-1200 гривен) для частных лиц, 40-50 тысяч (10-12 тыс. грн) для должностных лиц, а юридическим лицам, пропагандирующим "отрицание традиционных семейных ценностей" среди несовершеннолетних, грозят штрафы в размере от 800 тысяч до миллиона рублей (200-250 тыс. грн.).

В случае ведения пропаганды с помощью СМИ или Интернета, штрафы для частных и должностных составят соответственно 50-100 тысяч рублей (12-25 тыс. грн.) и 100-200 тысяч рублей (25-50 тыс. грн.), а юрлицам грозит штраф в миллион или приостановление деятельности на девяносто суток.

Второй закон, подписанный Путиным, вносит изменения в 148-ю статью УК "воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий".

"Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих" могут караться штрафами в размере до 300 тысяч рублей (75 тыс. грн.), принудительными работами на срок до года или лишением свободы на тот же срок.

Если же такие же действия совершены в местах богослужений или других религиозных обрядов, за них правонарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей (125 тыс. грн.), а максимальный срок принудительных работ или лишения свободы возрастает до трех лет.

Кроме того, к сроку лишения свободы может быть прибавлено ограничение свободы на срок до года.

Оба нововведения вызвали в российском обществе значительные споры. Закон о гей-пропаганде утвержден на федеральном уровне вслед за принятием аналогичных норм в нескольких субъектах федерации.

Отметим, что инициатива переквалификации оскорбления религиозных чувств из административного правонарушения в уголовное преступление возникла в связи с "панк-молебном" группы Pussy Riot в московском храме Христа Спасителя: участницы этой акции были осуждены за хулиганство.

Напомним, как сообщал "Главред", во время рассмотрения этих законов в Госдуме произошли стычки между представителями ЛГБТ-движения и православными активистами.

Православные принесли с собой куриные яйца, которыми бросали в представителей ЛГБТ-движения, кроме того, они принесли также бутыль с голубой краской и поливали представителей ЛГБТ-движения.

Стычки проходили под крики со стороны православных активистов "Москва — не содом!", в ответ представители ЛГБТ-движения скандировали "Фашизм не пройдет!"