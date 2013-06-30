Евросоюз потребовал от США официальных объяснений о шпионаже

Представители Евросоюза потребовали от властей США объяснений по поводу шпионажа американских спецслужб в дипломатических офисах ЕС.

Об этом говорится в официальном заявлении Еврокомиссии.

В США уже пообещали проверить достоверность опубликованной информации и сообщить о результатах проверки.

Также в воскресенье немедленных объяснений от американских властей потребовала министр юстиции Германии Сабина Лойтхойссер-Шнарренбергер. По ее словам, представленная журналистами картина напоминает о временах холодной войны.

Напомним, как сообщал "Главред", поводом для возмущения европейцев стали сведения, обнародованные немецким журналом Der Spiegel, согласно которым АНБ установило "жучки" в кабинетах представителей ЕС в Брюсселе, Вашингтоне и Нью-Йорке.

Кроме того, спецслужба получила доступ к электронной почте и документации европейских чиновников.

Публикация Der Spiegel опирается на секретные материалы, преданные огласке американцем Эдвардом Сноуденом, который в прошлом сотрудничал с ЦРУ и АНБ.

Сноуден в июне передал СМИ разных стран информацию о слежке, организованной американскими спецслужбами по всему миру, и навлек на Вашингтон возмущение защитников гражданских свобод.

Организованные Сноуденом утечки свидетельствуют, в частности, что в рамках программы по сбору информации PRISM АНБ установило единовременную слежку за почти 130 тысячами пользователей интернета. Хотя власти США утверждают, что подобные меры оправданы интересами борьбы против терроризма, критики с этим категорически не соглашаются.

В США под сомнения ставят утверждения властей о том, что слежка распространялась только на иностранных граждан, находившихся за пределами страны.

Как известно, Сноуден, добровольно назвавший журналистам свое имя, был обвинен американскими властями в хищении государственной собственности и разглашении секретной информации, его лишили американского паспорта.

Вначале разоблачитель скрывался в Гонконге, а затем прилетел в московский аэропорт "Шереметьево". На требования Вашингтона об экстрадиции Сноудена Москва ответила отказом.