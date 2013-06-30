В Чечне боевики убили двоих и ранили 17 полицейских

В Чечне спецназ МВД проводит спецоперацию по ликвидации боевиков, которые убили двоих и ранили 17 полицейских.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах передает "Интерфакс".

Как выяснилось, в ходе полицейской операции сотрудники МВД столкнулись с группой боевиков, численностью до 20 человек.

Полицейские обнаружили боевиков на окраине населенного пункта Харсеной и предложили им сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь.

Один из сотрудников МВД был убит на месте, второй скончался уже в госпитале от тяжелых ранений.

После вооруженного столкновения началась спецоперация, которая продолжается уже почти сутки. В настоящее время она приостановлена до утра 1 июля.

"Принимаются меры по установлению местонахождения бандгруппы и ее последующей ликвидации", — отметил источник в МВД.

Следственный комитет России по Чеченской Республике возбудил уголовное дело по части статьям 222 "незаконный оборот оружия" и 317 "посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов" Уголовного кодекса.