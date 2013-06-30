В Москве произошла массовая драка со стрельбой

В юго-западном районе Москвы произошла массовая драка со стрельбой, в результате которой четыре человека были госпитализированы.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД по Москве передает "Интерфакс".

По данным МВД, прибывшие на место инцидента полицейские выяснили, что между двумя группами мужчин произошла драка на почве давнего конфликта.

В ходе потасовки представители обоих сторон открыли огонь по своим оппонентам из травматического оружия.

"По предварительным данным, были госпитализированы четверо пострадавших участников конфликта, а еще один был задержан и доставлен полицию для дальнейшего разбирательства", - сообщили в пресс-службе.

"По данному факту проводится проверка, в ходе которой действиям всех участников будет дана правовая оценка, а по ее результатам – принято процессуальное решение", - уточнили в полиции.

Между тем, по источник в правоохранительных органах сообщил, что драка, в которой участвовало порядка 15 человек, произошла между группой уроженцев Северного Кавказа и сотрудниками частного охранного предприятия, работающих в торгово-развлекательном центре "Принц плаза".

"Инциденту предшествовал конфликт, произошедший между ними ранее", - уточнил источник.