В центре Каира проходит многотысячная антипрезидентская акция

В центре Каира на площади Тахрир собрались десятки тысяч участников акции протеста правлению президента Египта Мухаммеда Мурси и "Братьев-мусульман".

Протестующие требуют от главы государства передать власть министру обороны Абдель Фаттаху ас-Сиси, сообщает ИТАР-ТАСС.

Акция в центре египетской столицы собралась в первую годовщину вступления Мухаммеда Мурси в должность, у здания министерства обороны республики и президентского дворца "Аль-Иттихадия".

В то же время исламисты собирают своих сторонников у одной из мечетей Каира – Рабиа-аль-Адауия – площадь перед ней уже заполнена до отказа.

В полной готовности находятся армия и полиция, и еще накануне Мурси провел совещание с главами оборонного ведомства и МВД. Между тем, ни военнослужащие, ни стражи порядка не намерены вмешиваться в происходящее, заявив о намерении наблюдать за порядком со стороны.

Более того, как объявили в МВД, полицейские будут иметь при себе специальные опознавательные знаки, чтобы их можно было отличить от переодетых в форму провокаторов, которые, не исключено, могут организовать сегодня диверсии.

По имеющейся информации, силовики перехватили партию оружия, которую активисты группировки "Аль-Гамаа аль-Исламия" планировали ввезти в столицу для поддержки исламистов.

В настоящее время под усиленную охрану взяты основные объекты инфраструктуры страны, включая системы водоснабжения, военная техника стоит на подступах к Тахриру, вдоль набережной Нила, в небе над столицей барражируют военные вертолеты.

Закрыты сухопутные границы страны, блокирован Синайский полуостров, под усиленную охрану взят Суэцкий канал, полностью перекрыт соединяющий Африку и Азию автомобильный туннель под каналом.

Начало акций протеста запланировано ближе к вечеру, но еще с утра толпы людей вышли на улицы не только Каира, но и Александрии, Минуфии, Асьюта на юге страны – манифестации проходят практически по всему Египту.

Родной город президента в провинции Эз-Заказик также оказался разделен на два лагеря – его сторонников и противников. В некоторых городах противники Мурси начали акцию гражданского неповиновения.

В провинции Кафр-эш-Шейх некоторые офицеры полиции объявили о переходе на сторону оппозиции. В Бени-Суэйфе разгромлена и сожжена штаб-квартира партии "Братьев-мусульман".

Напомним, как сообщал "Главред", к первой годовщине президентства противники Мурси собрали 22 миллиона подписей за его отставку.