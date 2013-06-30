Сегодня в полночь Хорватия стала членом Евросоюза

Ровно в полночь 1 июля Хорватия официально станет членом Европейского Союза.

Вечером в Загребе состоятся торжественные мероприятия, в которых примут участие представители 27 европейских государств и чиновники ЕС.

Отметим, что Хорватия станет второй после Словении страной из бывшей Югославии, которая присоединится к Европейскому сообществу.

Как известно, переговоры о присоединении Загреба к ЕС продолжались более 10 лет.

В то же время, вступление Хорватии в ЕС происходит во времена самого масштабного экономического кризиса в истории Евросоюза, когда несколько государств-членов балансируют на грани выхода из союза, а само будущее ЕС выглядит далеко не столь радужным, как 10 лет назад.

Несмотря то, что несколько последних лет в Хорватии активно внедряются реформы, которых от страны требовал статус кандидата на вступление в Евросоюз, экономика Хорватии уже 5 лет подряд находится в состоянии рецессии, а безработица достигла 20%.

Также напомним, что ранее Совет ЕС решил начать переговоры о присоединении к Евросоюзу с еще одним представителем бывшей Югославии – Сербией.