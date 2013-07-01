В Польше гонщик протаранил толпу зрителей, опубликованы фото

Пострадали 15 человк, из четверо них - пребывают в крайне тяжелом состоянии.
Пострадали 15 человек, из них четверо – тяжело, сообщает польский сайт se.pl.
Гонки роскошных авто на улицах города вызвали большой интерес у жителей города, поэтому на автошоу собралось немало зрителей, в том числе и много детей.
Пилот желтого суперкара Koenigsegg CCR в какоц-то момент потерял контроль над машиной в толпу людей. Полиция уже допросила водителя и проверила его на алкоголь. Анализы показали, что норвежец был трезв.
Ранее "Главред" сообщал, что чуть больше недели назад во время проходящих во Франции гонок "24 часа Ле-Мана" погиб датский гонщик Аллан Симонсен. Он не вписался в поворот и врезался в отбойник
Фото: se.pl