В Польше гонщик протаранил толпу зрителей, опубликованы фото

В воскресенье, 30 июня, в польской Лодзи в Познани едва удалось избежать трагедии, но не удалось избежать беды. Во время во время показательного автошоу Gran Turismo Polonia норвежский пилот не справился с управлением и влетел в толпу зрителей.

Пострадали 15 человек, из них четверо – тяжело, сообщает польский сайт se.pl.

Гонки роскошных авто на улицах города вызвали большой интерес у жителей города, поэтому на автошоу собралось немало зрителей, в том числе и много детей.

Пилот желтого суперкара Koenigsegg CCR в какоц-то момент потерял контроль над машиной в толпу людей. Полиция уже допросила водителя и проверила его на алкоголь. Анализы показали, что норвежец был трезв.

Ранее "Главред" сообщал, что чуть больше недели назад во время проходящих во Франции гонок "24 часа Ле-Мана" погиб датский гонщик Аллан Симонсен. Он не вписался в поворот и врезался в отбойник

Фото: se.pl