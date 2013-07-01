На лесных пожарах в США за день погибли 25 человек: опубликовано видео

Американская пожарная служба заявила о крупнейших потерях с момента теракта 11 сентября 2001 года.

По данным спасателей, за день погибли 25 человек, передает ИТАР-ТАСС.

Гибель людей произошла в ходе борьбы с лесным пожаром в штате Аризона. Местные власти смогли подтвердить гибель 19 человек, а журналисты выяснили, что пожарные никак не могут найти шестерых сотрудников.

Возгорание произошло в минувшую пятницу в городе Ярнелл, недалеко от Прескотта. Причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Были эвакуированы жители 50 домов, 600 человек размещены во временных убежищах.

30 июня, на фоне рекордной жары и сильного ветра пожар принял катастрофические масштабы.

Представители департамента пожаротушения США отмечают, что огонь распространился практически по всему городу Ярнелл, разделив его на две части. Огнем уничтожены 250 жилых домов.

Есть ли пострадавшие среди местных жителей, не сообщается.

В департаменте не указали, что именно могло стать непосредственной причиной гибели пожарных – был ли это просто огонь, взрыв или обрушение, не уточняется.

СМИ указывают, что причиной гибели такого количество пожарных могло стать то, что огонь ускорился.

"Проводилась эвакуация жителей, спасатели обходили дом за домом на территории, где уже все было в огне. Вероятно, сильнейший ветер помешал им выбраться из эпицентра возгорания", - заметил один из очевидцев.

Напомним, как сообщал "Главред", 12 июня в штате Колорадо крупные лесные пожары уничтожили около сотни жилых домов.





