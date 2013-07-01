В Каире разгромили офис "Братьев-мусульман": есть убитые, сотни раненых

В Каире протестующие оппозиционеры ворвались в штаб-квартиру правящего в Египте движения "Братья-мусульмане" и подожгли его, а позже устроили в нем погром.

В ходе штурма партийного офиса его охранниками были убиты не менее пяти человек, многие были ранены передает Lenta.ru.

Как выяснилось, во время штурма в помещении не было представителей партии – их эвакуировали из здания утром 1 июля в сопровождении группы неустановленных людей.

Очевидцы рассказали, что из окон штаб-квартиры выбрасывают различные вещи, а из здания выносят предметы обихода, в том числе мебель.

Источники в правоохранительных органах страны сообщили, что в ходе штурма здания погибли пять человек, еще около 100 человек были ранены.

Штурм штаб-квартиры "Братьев-мусульман" продолжался с воскресенья, 30 июня.

Протестующие, в основном молодые люди, забрасывали здание камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Находившиеся внутри штаб-квартиры лица, в том числе охранники, стреляли по нападавшим.

В понедельник, 1 июля, оппозиционное движение "Тамарруд" предъявило египетскому президенту Мухаммеду Мурси ультиматум: оппозиционеры пообещали, что если он не уйдет со своего поста до вечера вторника, протестующие организуют акции гражданского неповиновения и попробуют взять штурмом президентский дворец.

Как сообщал "Главред", 30 июня, в городах Египта прошли массовые антиправительственные протесты, приуроченные к годовщине инаугурации президента Мухаммеда Мурси.

Только в Каире и в Александрии на улицы вышел миллион человек. Акции были признаны самыми многочисленными с 2011 года.

В некоторых городах протестующие вступили в столкновения со сторонниками Мурси.

Точное число жертв беспорядков неизвестно, по разным данным, погибли 5 до 14 человек.

Противники Мухаммеда Мурси обвиняют его в чрезмерной исламизации страны, а также в попытке создать в Египте авторитарный режим. Президент ранее признавал, что совершил ряд ошибок, однако отказывался уйти в отставку.

Видео: youtube.com