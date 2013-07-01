Украина может отправить миротворцев в африканскую Мали

Министр обороны Павел Лебедев заявил, что Украина может присоединиться к миротворческой миссии ООН в Мали.

Об этом он сказал в интервью "Коммерсантъ-Украина".

По его словам, возможностями Украины в помощи Мали уже интересовалась ООН. "У нас спросили, можем ли мы оказать определенную помощь. Мы ответили, что располагаем медицинским оборудованием, палатками, другим имуществом и готовы все это предоставить. В ближайшее время министерство предложит руководству страны возможные варианты нашего участия в Мали", — сообщил министр.

По словам Лебедева, Киев тщательно анализирует каждое такое предложение по присоединению к миссии ООН.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале 2013-го года Украина отправила 28 миротворцев в Косово. Их возглавил командир инженерной роты капитан Андрей Братащук.

Также напомним, что в Мали фактически идет гражданская война. Исламисты подняли бунт против центрального правительства, из-за этого они подвергались массированным бомбежкам ВВС Франции.