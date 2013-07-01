В Египте из-за массовых протестов 5 министров готовы уйти в отставку

В Египте из-за массовых протестов сразу пять министров правительства объявили сегодня о намерении подать в отставку в связи со сложившейся в стране политической обстановкой.

Об этом со ссылкой на правительственный информационный портал EGYNews сообщает ИТАР-ТАСС.

По его данным, ими стали министры туризма, коммуникаций и информационных технологий, питьевой воды и санитарии, а также госминистры по делам парламента и охраны окружающей среды.

В настоящее время они обсуждают план своих дальнейших действий, причем, ряд этих министров готовы присоединиться к демонстрантам. Как сообщил госминистр по охране окружающей среды, "в течение дня он и его коллеги намерены встретиться с главой кабинета Хишамом Кандилем, чтобы обсудить вопрос о своей отставке".

Ранее "Гларед" сообщал, что в Египте в результате столкновений между сторонниками и противниками президента Мухаммеда Мурси минувшей ночью в разных городах Египта погибли 16 человек. Восемь из них были убиты в Каире у штаб-квартиры "Братьев-мусульман", где развернулся настоящий бой. Вместе с тем, по некоторым сведениям, число погибших только у офиса исламистов на данный момент уже составляет 12 человек.