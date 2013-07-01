Жертвами мощного наводнения в Индии могут стать 10 тысяч человек

Жертвами мощного наводнения в Индии, которое более двух недель терзает серную часть страны, могут стать более 10 тыс. человек. Спасатели продолжают спасательные операции, по предварительным оценкам, в труднодоступных горных районах штата Уттаракханд, на которые пришелся основной удар стихии, до сих пор ждут помощи около четырех тысяч человек.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ИТАР-ТАСС.

"О точном количестве погибших сообщать рано, поскольку спасательные операции пока не завершились, и нам неизвестно сколько паломников приехали в Уттаракханд", - заявил главный министр штата Виджай Бахугуна.

По словам начальника штаба сухопутных войск Бикрама Сингха, военнослужащие и спасатели будут работать до тех пор, пока не будут обнаружены все пропавшие без вести.

В операциях по спасению были задействованы военнослужащие ВДВ и инженерных войск, десятки военно-транспортных вертолетов Ми-8 и Ми-26, самолеты Ан-32. С момента начала наводнений они совершили более двух тысяч вылетов, эвакуировали в безопасные районы 90 тыс. человек и доставили в зону бедствия 337 тонн медикаментов и продовольствия.

Ранее "Главред" сообщал, что неделю назад предполагалось, что число жертв составит около 6500 человек, но, как мы видим, жизнь внесла коррективы.