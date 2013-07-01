В Египте армия дала политикам две суток для выполнения требований народа

Массовые протесты в Египте привели к тому, что командование вооружённых сил выступило с заявлением, в котором призвало политиков в стране договориться об урегулировании кризиса в течение 48 часов.

Армия заявила, что "в случае, если требования народа не будут выполнены в течение этого срока, то на вооруженные силы возлагается обязанность, основываясь на ее национальной и исторической ответственности и уважении к требованиям народа Египта, объявить о дальнейшей "карте действий", сообщает РИА Новости.

"Вооруженные силы вновь призывают удовлетворить требования народа и дают отсрочку всем на 48 часов как последний шанс для того, чтобы справиться с историческими трудностями, переживаемыми сейчас Родиной…", — говорится в заявлении.

При этом выполнение этого плана будет находиться под контролем армии "при участии всех фракций и политических сил, включая молодежь, которая была и есть двигателем революции".

Ранее "Главред" сообщал, что обстановка в Египте, где прошли массовые акции протеста против президента Мухаммеда Мурси, а также митинги в его поддержку, продолжает накаляться: противники главы государства разгромили в штаб-квартиру "Братьев-мусульман" в Каире, жертвами столкновений в ряде городов стали, по предварительным данным, 16 человек, сотни пострадали.

Также напомним, что на фоне ультиматума об отставке к вечеру вторника, который оппозиция поставила Мурси, в отставку подали несколько министров правительства Египта.