Российская ракета рухнула на Байконуре сразу после старта, опубликовано видео

Сегодня, 2 июля, российская ракета-носитель "Протон-М" стартовавшая с Байконура с разгонным блоком ДМ-03 и тремя навигационными космическими аппаратами ГЛОНАСС-М упала на первой минуте старта.

В прямом эфире запуск ракеты с тремя спутниками транслировал телеканал Россия 24, пишет РИА Новости.

"При пуске ракеты-носителя произошла нештатная ситуация", - сказал источник в ракетно-космической отрасли, не уточнив подробностей.

Это было первое после аварии в 2010 году применение разгонного блока ДМ-03 в составе Протона.

Напомним, что стартовавшая с космодрома Байконур 5 декабря 2010 года ракета-носитель Протон с разгонным блоком ДМ-03 не смогла вывести на орбиту три спутника Глонасс-М - они упали в Тихий океан в 1,5 тысячах километра от Гонолулу (Гавайи, США).

Как сообщалось, космические аппараты были утрачены из-за того, что в разгонный блок ДМ-03 из-за ошибки в конструкторской документации залили 1,5 тонны лишнего окислителя.

В настоящее время всего в составе орбитальной группировки ГЛОНАСС насчитывается 29 спутников, из них 24 используются по целевому назначению. Четыре космических аппарата находятся в орбитальном резерве и один - на этапе летных испытаний.

Видео: Вести.ру