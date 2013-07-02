Миллиардер Абрамович ушел с поста главы чукотской Думы

Миллиардер Роман Абрамович добровольно сложил полномочия депутата и спикера парламента Чукотского автономного округа.

"Сегодня на заседании Думы Чукотского автономного округа депутаты приняли добровольную отставку Романа Аркадиевича Абрамовича с поста депутата и председателя Думы. На должность председателя Чукотской Думы депутатами был избран Арамаис Джаганович Даллакян", — говорится в сообщении на официальном сайте региона, передает ИТАР-ТАСС.

Решение Абрамовича объясняется "его намерением полностью следовать законодательству РФ" в связи с вступлением в силу закона, запрещающего лицам, занимающим госдолжности, владеть финансовыми активами за рубежом.

При этом "Абрамович выразил свое доверие администрации губернатора Романа Копина и поддержал его намерение переизбираться на предстоящих губернаторских выборах", подчеркивается в сообщении сайта.

Также отмечается, что "Абрамович продолжит участвовать в жизни Чукотского автономного округа, в частности, продолжится реализация ряда крупных региональных бизнес-проектов, которые позволят в перспективе значительно увеличить налогооблагаемую базу региона".

24 декабря 2000 года Роман Абрамович победил на выборах губернатора Чукотского автономного округа, набрав более 90% голосов избирателей. С состоянием 12,1 миллиарда долларов бизнесмен занимал 9 место в рейтинге Forbes "Богатейшие бизнесмены России — 2012" и 68 место в мировом рейтинге Forbes — 2012, пишет РИА Новости

20 декабря 2006 года он обращался к Владимиру Путину с просьбой о прекращении его полномочий на посту губернатора, но отставка принята не была. По словам полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе Камиля Исхакова, президенту господин Абрамович "как честный человек" объяснил, что "губернатор должен гораздо больше времени проводить в своем регионе".