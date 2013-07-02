В Якутии разбился вертолет с детьми и VIP-пассажирами: 23 погибших

В Якутии разбился вертолет Ми-8 "Полярных авиалиний". Из 28 человек, находившихся на борту, погибли 23. Пятеро выжили, в том числе ребенок.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства республики Саха Анатолий Скрыбыкин, пишет РИА Новости.

Очевидцы рассказали, что врезавшееся в сопку воздушное судно сгорело.

Утром вертолет упал на расстоянии 66 км от поселка Депутатский. На борту находились три члена экипажа и 25 пассажиров, в том числе 11 детей - восемь в возрасте до 13 лет и трое до двух лет. МАК сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия. На место происшествия вылетели два вертолета Ми-8 из поселка Батагай Верхоянского района и Ми-8 из поселка Тикси.

На совещании в МЧС зампредседателя правительства Якутии Анатолий Скрыбыкин сообщил, что, по данным расследования, вертолет перелетел через перевал и попал под мощный воздушный поток. Машина задела сопку, ударилась об землю и загорелась. Как подчеркнул Скрыбыкин, командир экипажа - опытный пилот, на счету которого 4842 часов налета.

Между тем источник в правительстве сообщил, что на борту вертолета могли находиться высокопоставленные персоны, летевшие в Усть-Янский район Якутии по предвыборным делам. В числе пассажиров, возможно, были депутат парламента Якутии, руководитель фракции "Единой России" Александр Морозкин, руководитель Республиканской инвестиционной компании Виктор Ефимов, а также представители авиакомпании "Алроса", занимающие высокие должности.

По факту падения Ми-8 Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР возбудило уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним).

Напомним, 6 мая, в Иркутской области, в Приангарье разбился вертолет Ми-8. На месте крушения были найдены тела членов экипажа. Всего на борту находилось 9 человек, однако не уточняется, обнаружены ли тела всех людей.

видео: Вести.ру.