Подробности крушения российской ракеты: ядовитое облако и 200-метровая воронка

Появились первые подробности крушения российской ракеты-носителя "Протон-М" (ВИДЕО) с космодрома Байконур в Казахстане. Над местом падения ракеты образовалось ядовитое облако, кроме того на земле возникла 200-метровая воронка.

Об этом со ссылкой на источники на космодроме сообщает "Интерфакс".

Сразу после аварии специалисты, работавшие на 254-й и 2-й площадках космодрома Байконур, были срочно эвакуированы. "Над местом падения ракеты образовалось облако из паров ядовитых компонентов ракетного топлива. Оно смещается в западном направлении. В этой связи персонал стартовых комплексов, которые находятся на пути движения облака, эвакуирован", — сказал источник на космодроме.

В правоохранительных органах Казахстана подчеркнули, что МЧС Казахстана и оперативные службы оценивают степень опасности ситуации. "Гептил — очень ядовитое вещество. Поэтому сейчас идет оценка ситуации — направления ветра и так далее. Не исключено, что потребуется эвакуация жителей некоторых населенных пунктов", — добавил источник.

"От облака пошли три "хвоста" — в сторону города Байконур, в Кармакши и третий в сторону Казылинска. Ситуацию улучшило то, что пошел дождь — облако начало прибивать к земле. Поэтому "хвосты" могут в большом количестве не дойти до населенных пунктов", — сообщил глава Казкосмоса Талгат Мусабаев на заседании правительства Казахстана.

Ранее представители властей Казахстана сообщили, что в результате крушения на землю могло вылиться до 500 тонн ядовитого топлива (всего в баках "Протона-М" было около 600 тонн гептила, амила и керосина). Как сообщил "Интерфаксу" источник на космодроме, гептил и амил относятся к одним из наиболее ядовитых веществ. "Поэтому, скорее всего, на месте аварии предстоит провести большой объем дегазационных работ", — сказал источник.

По данным главы МЧС Казахстана Владимира Божко, всего в ракете было заправлено около 172 тонн гептила плюс окислитель.

Очевидцы утверждают, что на месте падения ракеты образовалась воронка диаметром 150-200 метров.

Фото: стоп-кадр телеканала "Россия-24"