У Путина заявили, что не выдадут беглового ЦРУшника США из-за смертной казни

Выдача экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена в США невозможна.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Передача и выдача Сноудена, в страну, такую как США, где применяется смертная казнь, представляется невозможной", — сказал он.

"Россия никогда никого не выдавала, не выдает и не будет выдавать. Случаи, которые имели место, были связаны с обменом, а не с выдачей", — добавил пресс-секретарь.

Как известно, Сноуден, который 23 июня прибыл из Гонконга в Москву как транзитный пассажир, в начале июня распространил секретный ордер суда, по которому спецслужбы США получили доступ ко всем звонкам крупнейшего сотового оператора Verizon, а также данные о сверхсекретной программе американского Агентства нацбезопасности PRISM, позволяющей отслеживать электронные коммуникации на крупнейших сайтах. Власти США заявили, что утечки нанесли серьезный ущерб нацбезопасности страны. В настоящий момент Сноуден предположительно находится в транзитной зоне московского аэропорта "Шереметьево".

30 июня в консульский отдел от имени Сноудена обратилась гражданка Великобритании Сара Харрисон. Ранее в ФМС России опровергли сообщение о том, что экс-агент ЦРУ попросил об убежище в РФ.

"Если он захочет куда-то уехать и кто-то его примет — пожалуйста. Если он захочет остаться здесь — есть одно условие: он должен прекратить свою работу, направленную на то, чтобы наносить ущерб нашим американским партнерам, как это ни странно прозвучит из моих уст", — заметил Владимир Путин, добавив, что в силу того, что Сноуден чувствует себя правозащитником и борцом за права человека, он такую работу, судя по всему, прекращать не намерен.

Президент также заявил, что Сноуден не является российским агентом, и спецслужбы РФ с ним никогда не работали, но при этом озвучил условие, при котором американец может остаться в России — если перестанет "наносить ущерб американским партнерам"

Эдвард Сноуден обвинил США в оказании давления на лидеров других стран с целью не допустить получения им политического убежища, следует из заявления Сноудена, опубликованного на сайте Wikileaks.

Скандал вокруг бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена, раскрывшего секретные данные, продолжает набирать обороты.