В Каире бунтовщики изнасиловали журналистку

В Египте произошел очередной случай сексуального насилия по отношению к зарубежным журналисткам. В этот раз нападению подверглась журналистка из Нидерландов, на которую напали участники протестных акций, вторую неделю не стихающих в Каире. Имя пострадавшей не называется по этическим соображениям.

Об этом случае сообщается в блоге журналистки одного из египетских телеканалов, пишет Ynetnews.com

"Голландская журналистка была изнасилована на Тахрире некими лицами, называющими себя революционерами. Ее состояние тяжелое, она госпитализирована", - пишет издание.

В больнице, куда была доставлена иностранка, уточнили, что инцидент произошел несколько дней назад. Пострадавшая, по словам медиков, стала жертвой группового изнасилования со стороны пяти мужчин. В больнице она перенесла операцию и к настоящему моменту выписана.

Эту информацию уже подтвердили в посольстве Нидерландов в Каире: "Пострадавшая была репатриирована в сопровождении родственников". В дипломатическом ведомстве уточнили, что жертвой стала 22-летняя девушка. Ссылаясь на соблюдение интересов журналистки, дипломаты не раскрывают прочих деталей и личности пострадавшей.

Бесконечная весна: найдет ли Египет выход из тупика на площади Тахрир

Местные власти в свою очередь инициировали расследование по факту нападения. По имеющимся данным, дело взял на контроль генеральный прокурор Египта.

Революция в Египте 2011 года и последующие попытки контрреволюции со стороны противников президента Мохаммеда Мурси усугубили криминогенную обстановку в ряде частей страны, в том числе в Каире. Что касается сексуального насилия, то этот вид преступлений для площади Тахрир стал чудовищной "нормой". Как ранее сообщали в ООН, только за несколько дней протестов в январе 2013 года на этой площади были изнасилованы не менее 25 женщин.

Иногда жертвами толпы становятся иностранки, в особенности, представительницы СМИ, освещающих события в бунтующем Каире

В настоящее время на Тахрире царит праздничная атмосфера - противники Мурси со вчерашнего вечера отмечают заявление армейского командования, предъявившего президенту ультиматум: в течение 48 часов выполнить требования народа, либо военные предложат свою "дорожную карту" выхода из кризиса.