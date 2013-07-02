Россия объявила экономическую амнистию

В России объявлена экономическая амнистия, которая коснется предпринимателей, возместивших ущерб, нанесенный пострадавшим.
Госдума России объявила амнистию по экономическим преступлениям, действие которой распространяется на осужденных по 27 статьям Уголовного кодекса РФ.
Об этом сообщает РИА Новости.
Постановление об амнистии было принято 2 июля, сразу в первом, втором и третьем чтениях.
Амнистия коснется примерно половины из 13 тысяч предпринимателей, отбывающих наказание за экономические преступления, под ее действие попадают люди, впервые приговоренные к лишению свободы, вне зависимости от срока наказания.
Отметим, что обязательным условием амнистии является возмещение убытков потерпевшим.
Также амнистия касается тех, кому выбрано наказание, не связанное с лишением свободы, а также осужденные условно, с отсрочкой исполнения приговора и условно-досрочно освобожденные.
Дела в отношении предпринимателей, находящихся под следствием по указанным в амнистии статьям, будут прекращены.
Наказание с осужденных снимается, они смогут вернуться к предпринимательской деятельности. Постановление об амнистии вступает в силу со дня принятия Госдумой.
Экономическая амнистия будет действовать в течение полугода.
Амнистия коснется осужденных и подследственных по делам о незаконном предпринимательстве, нарушении авторских прав, уклонении от уплаты налогов, мошенничестве в сфере кредитования.
Ко второму чтению из проекта амнистии убрали вторую статью о "незаконной банковской деятельности", которая подразумевает наказание за преступление, совершенное организованной группой или с получением дохода в особо крупном размере.