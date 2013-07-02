В Москве появилась улица Уго Чавеса

В Москве появилась улица имени президента Венесуэлы Уго Чавеса.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Нынешний президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил власти Москвы и российское правительство за присуждение "имени этого великого человека, славного сына своей страны, команданте Уго Чавеса".

Нынешний лидер Венесуэлы отметил, что Чавес был в Москве 10 раз, и "никогда не чувствовал себя в Москве чужим".

"Он был человеком, принадлежащим всему человечеству в XXI веке. Он сумел увидеть латиноамериканские страны и страны Карибского бассейна свободными и объединенными со всем миром", - сказал Мадуро.

Президент Венесуэлы также отметил, что Чавес "всегда помнил, что Москва стала городом, о который сломались претензии тех, кто хотел завоевать мир в начале сороковых годов".

Напомним, Уго Чавес руководил Венесуэлой 14 лет, с 2011 года президент боролся с раком.

В декабре 2012 года на Кубе ему была сделана очередная, четвертая по счету операция по удалению опухоли, осложнением которой стала легочная инфекция.

5 марта Чавес умер в военном госпитале Каракаса.