В США назвали самое вредное ресторанное блюдо

Худшим блюдом в американских ресторанах была признана жареная рыба в масляной корочке.

Об этом заявили в американском обществе защиты прав потребителей, передает Lenta.ru.

Блюдо под названием "Большой улов", которое подается в сети закусочных Long John Silver's, содержит в каждой порции 33 грамма транс-жиров, а также 3700 миллиграммов натрия.

При этом, согласно рекомендациям Американской кардиологической ассоциации, человек должен потреблять в сутки не более двух граммов транс-жиров и 1500 миллиграммов натрия.

Глава Центра научных исследований на благо общества (CSPI) Майкл Джейкобсон заявил, что "Большой улов" заслушивает места "на дне морском".

"Эта компания берет идеально здоровую рыбу и хоронит ее под толстой коркой сливочного и гидрогенизированного соевого масла, которое используется при жарке", — сказал он, добавив, что результатом подобного питания становится "сердечный приступ на крючке".

Джейкобсон отметил, что "Большой улов" содержит сравнительное небольшое для фастфуда количество калорий — 1320, однако очень вреден для сосудов, которые закупориваются из-за чрезмерного потребления транс-жиров.

Кроме того, рыба подается с обжаренными луковыми кольцами, содержащими, как выяснили ученые, в три раза больше транс-жиров, чем заявлено на упаковке.

Long John Silver's, позиционирующий себя как самая большая в мире сеть рыбных ресторанов быстрого обслуживания, пока не стал комментировать результаты исследования CSPI.

Блюдо "Большой улов было анонсировано в ресторанах Long John Silver's в конце мая 2013 года как "рекордно большая рыба по экономичной цене" — в 4,99 доллара.