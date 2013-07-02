В Таджикистане в армию забрали школьников, которые прогуливали уроки

В Таджикистане во время весеннего призыва в армию были направлены школьники, не достигшие 18 лет.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В армию были призваны 23 молодых человека, не закончивших среднюю школу. Местный военкомат признал факт призыва несовершеннолетних.

Военком Сафар Худойдодов заявил, что школьники, попавшие в армию, прогуливали занятия, и родители сами просили "принять меры" в отношении их детей.

"Эти дети были головной болью родителей. Разве не лучше призвать их на военную службу, где они получат уроки жизни и храбрости, ознакомятся с тонкостью политики и службы?", — сказал военком.

В районном отделе образования, в свою очередь, сообщили, что узнали о призыве школьников лишь пост-фактум.

В отношении местных военкомов возбуждено уголовное дело. При этом не сообщается, вернулись ли домой юные призывники.

По закону о всеобщей воинской обязанности и воинской службе, действующему в Таджикистане, призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 по 27 лет.

Вооруженные силы Таджикистана, ежегодно пополняются на 15-16 тысяч человек. В стране насчитываются несколько сотен тысяч молодых людей призывного возраста, однако военкомы, несмотря на это, с трудом выполняют призывной план.

Чтобы получить необходимое количество призывников, они прибегают к облавам. В качестве ловушек также используются маршрутки, которые ездят по улицам, подбирают голосующих молодых людей, а затем везут их в военкомат.

Тем не менее, даже если молодой человек таки попал в военкомат, у него все же есть шанс избежать службы: если его родственники окажутся достаточно влиятельными или платежеспособными.

Напомним, что в Украине осенний призыв 2013 года станет последним - в 2014 году армия станет полностью контрактной.