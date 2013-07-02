В Египте армия готовится к свержению президента Мурси

Генералы египтской армии составили план передачи власти от нынешнего руководства страны новому.

Этот план может быть задействован в случае неспособности политических сил найти мирный выход из нынешнего кризиса, передает Lenta.ru.

В Минобороны планируют распустить парламент, в котором доминируют сторонники президента-исламиста Мохаммеда Мурси, и приостановить действие конституции, которая, по мнению военных, писалась под диктовку исламистов.

После этого руководство страной перейдет переходному совету, который подготовит поправки в конституцию и проведет всеобщие выборы. Президенту Мурси в этом плане места не нашлось.

Ранее генералы объявили, что возьмут ситуацию в стране под свой контроль в том случае, если политики не найдут какого-либо компромисса до вечера 3 июля.

Оппозиция назначила бывшего главу МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадея своим представителем на переговорах с правительством, а руководство страны отрядило на эти переговоры премьер-министра Хишама Кандила. Когда начнутся консультации, пока не известно.

Напомним, противостояние между властью и оппозицией в Египте длится уже третий день. Президент Мурси категорически отказывается подавать в отставку с этого поста, несмотря на многомиллионные демонстрации, участники которых требуют от него именно этого.

В этих условиях традиционно влиятельное в Египте руководство вооруженных сил объявило, что не допустит кровопролития и, если понадобится, возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране.