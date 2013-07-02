В Египте армия готовится к свержению президента Мурси

Руководство египетской армии подготовило план свержения нынешней власти, если до завтра протесты не прекратятся.
Генералы египтской армии составили план передачи власти от нынешнего руководства страны новому.
Этот план может быть задействован в случае неспособности политических сил найти мирный выход из нынешнего кризиса, передает Lenta.ru.
В Минобороны планируют распустить парламент, в котором доминируют сторонники президента-исламиста Мохаммеда Мурси, и приостановить действие конституции, которая, по мнению военных, писалась под диктовку исламистов.
После этого руководство страной перейдет переходному совету, который подготовит поправки в конституцию и проведет всеобщие выборы. Президенту Мурси в этом плане места не нашлось.
Ранее генералы объявили, что возьмут ситуацию в стране под свой контроль в том случае, если политики не найдут какого-либо компромисса до вечера 3 июля.
Оппозиция назначила бывшего главу МАГАТЭ Мохаммеда эль-Барадея своим представителем на переговорах с правительством, а руководство страны отрядило на эти переговоры премьер-министра Хишама Кандила. Когда начнутся консультации, пока не известно.
Напомним, противостояние между властью и оппозицией в Египте длится уже третий день. Президент Мурси категорически отказывается подавать в отставку с этого поста, несмотря на многомиллионные демонстрации, участники которых требуют от него именно этого.
В этих условиях традиционно влиятельное в Египте руководство вооруженных сил объявило, что не допустит кровопролития и, если понадобится, возьмет на себя ответственность за ситуацию в стране.