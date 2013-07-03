В столкновениях в Египте погибли 23 человека, 400 ранены

В Египте, во время столкновений между сторонниками президента Мухаммеда Мурси и полицией погибло, по меньшей мере, 23 человека и около 400 получили ранения.

Очевидцы отмечают, что слышны звуки выстрелов, применяется слезоточивый газ.

Самые крупные демонстрации проходят в Каире. На площади Тахрир по-прежнему остаются тысячи человек, люди готовятся к новым протестам. , передает телеканал "Россия 24", пишут Вести.ру.

Минувшей ночью глава государства выступил с пресс-конференцией. Он отверг ультиматумы оппозиции и военного командования и добавил, что покидать свой пост не собирается. Армия, в свою очередь, заявила, что готова защищать египетский народ до последнего.

На фоне политического кризиса в Египте резко подорожала нефть. Североморская Brent прибавила на торгах более процента и торгуется на отметке выше 104 долларов за баррель. Фьючерсы на легкую смесь WTI выросли более чем на полтора процента и вплотную подобрались к 100 долларам за баррель. Инвесторы опасаются, что нестабильная обстановка в Каире отразится на поставках сырья в Европу и США.

Напомним, в Египте столкновения между властью и оппозицией длятся уже третий день. Президент Мурси категорически отказывается подавать в отставку с этого поста, несмотря на многомиллионные демонстрации, участники которых требуют от него именно этого.



