Ким Чен Ын устроил "зачистку": уволил мачеху с выского поста - СМИ

Вдова бывшего лидера КНДР Ким Чен Ира и мачеха Ким Чен Ына — 49-летняя Ким Ок, которая была секретарем комитета искусств Трудовой партии Кореи и была смещена с поста, могла стать жертвой политической "зачистки".

Об этом сообщает газета "Чосон ильбо" со ссылкой на радиостанцию Свободная Азия, пишет РИА Новости.

Радиостанция ссылается на информированный источник, по словам которого, Ким Ок и ее отец Ким Хё, занимавший высокий пост в комитете финансов Трудовой партии Кореи, были сняты с постов. "Нельзя отрицать вероятность того, что они стали жертвами политической "зачистки", - говорит источник.

Радиостанция утверждает, что Ким Чен Ын пошел на эти меры для того, чтобы укрепить свою власть. "Ходят слухи, что Ким Чен Ын избавляется от старой гвардии эпохи Ким Чен Ира", - сообщает источник. В частности, вскоре после прихода к власти был уволен генерал армии Ли Ен Хо и первый заместитель комитета государственной безопасности У Донг Чок.

Также ходили слухи, что Ким Ок дважды пыталась покончить жизнь самоубийством в начале 2012 года после кончины Ким Чен Ира. Последний раз ее видели на публике в июле прошлого года, когда она сопровождала Ким Чен Ына во время посещения нового парка развлечений в Пхеньяне. Сообщается, что мачеха нынешнего лидера может находиться в больнице в Пекине или Берлине, где лечится от болей в спине и суставах.

Ким Ок обучалась фортепиано в Университете музыки и танца в Пхеньяне. Она стала секретарем Ким Чен Ира, а после кончины его третьей жены и матери Ким Чен Ына от рака в 2004 году, стала его супругой.

Существует информация, что у Ким Чен Ира и Ким Ок есть 10-летний сын, но она не была подтверждена.