Выживший пакистанец рассказал подробности расстрела альпинистов

Выживший в кровавой стрельбе в Пакистане альпинист Шер Хан, подробно рассказал о страшных событиях 23 июня.

По его словам, он был в своей палатке, когда услышал шум. Выглянув - увидел людей в военной форме с автоматами в руках, сообщает Медиапорт со ссылкой на журнал National Geographic.

"С другой стороны лагеря слышалось: "Выходите. Всем выйти. Живей, живей". Это они выгоняли из палаток альпинистов из Китая. "Талибан! Аль-Каида! Сдавайтесь!" — пытались докричаться террористы до иностранцев, — рассказал пакистанец. — Приставив дуло к моей голове, они отвели меня к остальным пленникам, чтобы связать".

Собрав всех альпинистов вместе, террористы принялись отбирать у них деньги. А вот рации, спутниковые телефоны и прочую технику преступники уничтожили. Шер Хану и двум другим жителям Хунзы удалось убедить талибов отпустить их благодаря вере. Остальным пленникам люди с оружием приказали повернуться спиной. "Я не думал, что они будут стрелять. Я предполагал, что они пришли грабить, — рассказал альпинист. — Внезапно я услышал звуки выстрелов. Я немного поднял голову и увидел украинского парня, с которым я сидел рядом, когда мы все были связаны. Террористы начали стрелять очередями. Потом главарь, этот глупый и неприятный человек, сказал: "Хватит палить. Остановите стрельбу". И этот сукин сын прошелся между телами, самолично по очереди стреляя в них".

Когда бойня закончилась, один из террористов закричал: "Сегодня эти люди отомстили за Усаму бен Ладена!".

Харьковчанин Александр Заколодный, который в момент трагедии находился на высоте 6100 метров (расстреляли ребят на высоте 4800 м), уверен, что все, сказанное пакистанцем, — правда. "Я знаком с Шер Ханом, видел интервью и могу сказать, что никаких противоречий с тем, что знаю и видел, там нет", — отметил он.

Напомним, 23 июня, иностранные туристы были расстреляны у подножия горы Нанга-Парбат в Пакистане. Около 10 вооруженных человек в форме пограничников Пакистана вывели из палаток и расстреляли в упор альпинистов. Были убиты три украинца, двое словаков, два гражданина КНР, один непалец, гражданин Литвы и американец.