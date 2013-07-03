Доку Умаров пригрозил сорвать Олимпиаду в Сочи

Доку Умаров, лидер северокавказских боевиков-исламистов опубликовал в Интернете видеообращение, в котором призвал своих сторонников помешать проведению Олимпиады в Сочи, намеченной на 2014 год, передает Reuters.

Мораторий на удары по российским целям за пределами Северного Кавказа отменяется, объявил Умаров.

"Миротворческая инициатива "Имарата Кавказ" по замораживанию боевых операций на территории России была воспринята в Москве как слабость, а не как акт доброй воли, - поясняют исламисты на сайте "Кавказ-центр", где появилось видео. - Кафиры и муртады лишь усилили преследование мирных мусульман и увеличили число убитых мирных жителей".

В видеозаписи, размещенной на YouTube, Умаров заявил, что россияне хотят "провести Олимпиаду на костях наших предков". Он призвал исламистов использовать "любые методы, дозволенные Аллахом". В кадре Умаров сидит в лесу на фоне вывешенного на деревьях черного знамени с арабскими надписями, по обе руки от него расположились два его бородатых соратника. Одетый в камуфляжную куртку лидер боевиков говорит спокойным тоном в монотонной манере. Слышно, как вокруг поют птицы.

Отметив, что его сподвижники - часть "глобального джихада", Умаров обратился к моджахедам Кавказа. Лидер боевиков напомнил о своих последних "миротворческих заявлениях", где были проявлены "милость, добрость с нашей стороны", однако "кафиры" (неверные) не понимают доброты и считают ее за проявление слабости, сказал Умаров. По его словам, это они доказали своими "варварскими действиями" на Кавказе. В феврале Умаров в таком же видеообращении действительно призывал своих последователей избегать нападений на мирные объекты в России и ограничить атаки на гражданских лиц.

По словам Умарова, после заявлений, что боевики не будут трогать мирные объекты, кафиры полной мощью "обрушились" на мирное население Кавказа и "мирные места, где обитают моджахеды". Поэтому на каждый "варварский" удар должен был адекватный ответ, сказал лидер боевиков. "Сегодня мы должны доказать обитающим в Кремле, не народу, а именно обитающим в Кремле нечестивцам, что наша доброта - это не наша слабость". "Сегодня они, попирая наши исламские земли, попирая нашил исламские законы, проводят спартакиаду на территории Татарстана. Зная наши исламские законы, не почитая никакие законы, будут проводить сатанинские игры", - продолжил Умаров, имея в виду Олимпиаду 2014 года.

"Мы также знаем, что на костях наших предков, на костях многих-многих истинных мусульман, погибших и похороненных на территории наших земель вдоль Черного моря, сегодня они собираются проводить Олимпиаду", - отметил Умаров. "Мы, как моджахеды, обязаны не допустить этого любыми методами, которые нам позволит совершить Аллах", - заявил главарь боевиков. Умаров призвал каждого моджахеда приложить "максимум усилий", чтобы сорвать эти "сатанинские пляски на костях наших предков". За это все будут вознаграждены Всевышним, сказал он.

Фото: kavkazcenter.com