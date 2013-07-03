Правительство Португалии может уйти в отставку - СМИ

В Португалии вскоре может уйти в отставку все правительство, после отставки министра финансов и министра иностранных дел.

Во вторник ушел в отставку министр иностранных дел Португалии Паулу Порташ, пишет ВВС.

Это уже вторая отставка в правительстве страны за последние два дня - 1 июля свой пост покинул министр финансов.

Экс-главу минфина Витора Гаспара называли главным архитектором жестких экономических реформ в стране, проведенных для получения финансовой помощи от МВФ и Евросоюза.

Между тем премьер-министр страны Педру Пасуш Коэлью заявил, что, несмотря на уход двух министров, он сам в отставку подавать не намерен, и не может бросить страну, находящуюся в сложном финансовом положении.

Напомним, в конце июня в Португалии была объявлена всеобщая мирная забастовка в знак протеста против политики строгой экономии правоцентристского правительства страны. Общественный транспорт - метро, автобусы, железные дороги - по большей части приостановил свою работу.

Напомним, в июне, после громкого коррупционного скандала правительство Чехии вынуждено было подать в отставку.