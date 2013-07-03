В Европе обыскали самолет президента Боливии: искали Сноудена

3 июля 2013, 14:44

Из-за беглого ЦРУшника в Австрии обыскали президента Боливии.

Эдвард Сноуден

Самолет президента Боливии Эво Моралеса вынужден был приземлиться в Вене из-за подозрений европейцев, что на его борту может находиться беглый сотрудник ЦРУ Эдвард Сновуден.

Как заявил глава МИД Австрии Микаэль Шпиндельэггер, Сноудена на борту самолета в аэропорту Вены не было, передает ВВС.

Отметим, что местные СМИ со ссылкой на членов экипажа президентского самолета сообщили, что лайнер Моралеса никто не обыскивал.

Как выяснилось, самолет президента Боливии, который находился с визитом в России, на обратном пути был вынужден сесть в Вене, так как несколько европейских стран, по не до конца подтвержденным пока данным, запретили ему пролет, заподозрив, что на борту находится Эдвард Сноуден.

О том, что воздушное пространство для президентского самолета из-за Сноудена закрыли Франция и Португалия, заявил глава МИД Боливии Давид Чокеуанка.

Позже к списку стран, запретивших пролет Моралесу, добавились Испания и Италия.

Франция отрицает, что закрывала пролет боливийскому президенту, остальные страны официально не подтвердили и не опровергли информацию о запрете.

"Мы не знаем, кто придумал эту ложь. Перед лицом международного сообщества мы протестуем против этой несправедливости, которой подвергся самолет президента Эво Моралеса", - сказал Чокеуанка.

В свою очередь, глава минобороны Боливии Рубен Сааведра во всем обвинил США.

"Это враждебный акт Госдепартамента Соединенных Штатов, который просто использовал в своих целях правительства разных стран Европы", - заявил он.

В связи с этим инцидентом Боливия предложила созвать экстренную встречу лидеров стран Латинской Америки.

Как сообщал "Главред", технический сотрудник ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден стал известен после публикации разоблачительных материалов об американских спецслужбах.

23 июня он прибыл в Москву рейсом из Гонконга как транзитный пассажир. Находясь в транзитной зоне аэропорта "Шереметьево", Сноуден попросил у властей России и ряда других стран политического убежища, однако в этом ему было отказано.

Также отказались приютить беглого ЦРУшника Австрия, Бразилия, Финляндия, Индия, Ирландия, Норвегия, Польша, Испания, Швейцария, Нидерланды, Германия.

Напомним, как сообщал "Главред", Сноуден передал в прессу материалы, из которых следует, что американские и британские службы тайно собирают и анализируют информацию о телефонных переговорах и электронной переписке миллионов граждан своих и других стран.

Во вторник глава Агентства национальной безопасности США Джеймс Клэппер извинился перед Конгрессом за то, что в марте сказал членам парламента, будто бы АНБ не собирает информацию о миллионах сограждан.

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